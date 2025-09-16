Messina, arriva in Consiglio Comunale la discussione sulla settima circoscrizione: dibattito aperto, ufficiale la decisione. Cosa è stato votato

Si è svolto presso Palazzo Zanca, a Messina, il Consiglio Comunale, presieduto dal Presidente Nello Pergolizzi. Alla massima assise cittadina hanno partecipato 27 consiglieri comunali su 32, discutendo dei seguenti punti all’ordine del giorno: stanziamento minimo di 50 mila euro per ciascuna delle sei circoscrizioni nel prossimo bilancio di previsione, e l’istituzione della settima circoscrizione.

Nella trattazione del primo punto all’ordine del giorno ha preso la parola il consigliere Emilia Rotondo, che ha illustrato le ragioni che stanno alle spalle della mozione di indirizzo firmata a carico dei consiglieri comunali Rotondo, Restuccia, D’Arrigo, Oteri, Centofanti e Villari per uno stanziamento minimo di 50 mila euro per ciascuna delle sei circoscrizioni nel prossimo bilancio di previsione.

Dopo che il Consigliere Rotondo ha esposto le ragioni della mozione, ha preso la parola il Sindaco di Messina Federico Basile, che considera l’argomento valido ma da verificare in altri tavoli tecnici: “Comprendo e condivido le ragioni della mozione. Oggettivamente credo che sulle circoscrizioni c’è un discorso troppo ampio che va oltre i 50 mila euro. La reputo una mozione più dal sapore politico che efficace. Non credo che questi soldi possano essere atto utile alla gestione amministrativa. Forse è meglio attuare un atto più completo in un altro tavolo” ha detto il Primo Cittadino.

Successivamente, hanno preso la parola anche i consiglieri Oteri, Gioveni e Russo, reputando la mozione giusta e necessaria. Dopodiché, alla messa ai voti, la mozione è stata approvata a maggioranza con 13 consiglieri favorevoli e 14 astenuti.

Istituzione settima circoscrizione

Il secondo punto all’ordine del giorno è stata la proposta della delibera n.243 del 08-08-2025 “Istituzione settima circoscrizione” che partirebbe dai villaggi di Ortoliuzzo, Rodia, S. Saba Spartà, Acqualadroni, Massa S. Nicolò, Massa S. Lucia, Massa San Giovanni, Massa S. Giorgio, Castanea, Salice per arrivare fino al quartiere di Gesso. Si tratta di quella porzione di città oggetto del tentativo fallito di creare il Comune di “Montemare”.

A prendere la parola la maggior parte dei consiglieri, tutti favorevoli alla mozione, tranne i consiglieri Alessandro e Antonella Russo del Partito Democratico, che hanno mostrato tanto scetticismo, considerando le circoscrizioni uno strumento poco efficace. Alla messa ai voti, i consiglieri comunali all’appello erano 27 su 32. La mozione è stata approvata con 24 consiglieri comunali favorevoli e 2 astenuti.

Soddisfazione da parte della Lega Messina

“La Lega Messina accoglie con grande soddisfazione il voto favorevole dell’Aula alla mozione che impegna l amministrazione comunale allo stanziamento di almeno 50.000 euro per ciascuna delle 6 Circoscrizioni nel prossimo Bilancio di Previsione comunale. È una vittoria politica, chiara e netta della Lega, che con determinazione ha portato avanti questa mozione per restituire alle Circoscrizioni risorse vere e la possibilità di incidere realmente sulla vita dei quartieri, in attesa del vero e proprio decentramento amministrativo” è quanto afferma in una nota la Lega Messina.

“Per troppo tempo i Consigli Circoscrizionali sono stati lasciati senza mezzi e ridotti a organi di rappresentanza puramente formale. Con questa mozione, invece, la Lega ha imposto un cambio di passo: più autonomia, più vicinanza ai cittadini, più capacità di dare risposte immediate ai bisogni delle comunità locali. Grazie al nostro impegno le Circoscrizioni non saranno più semplici “sportelli di segnalazione”, ma potranno programmare interventi e servizi direttamente sul territorio, con fondi garantiti e con obbligo di trasparenza e rendicontazione” sottolinea.

La Lega continuerà a vigilare perché l’Amministrazione rispetti questo impegno e perché le somme stanziate vengano inserite nel PEG ed effettivamente spese per migliorare la qualità della vita dei messinesi. Un risultato che dimostra come la Lega, con concretezza e coraggio, sappia portare a casa fatti e non parole” conclude.