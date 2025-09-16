Messina, Anna Ricevuto eletta nell’Esecutivo Nazionale dell’Unione degli Universitari

La messinese Anna Ricevuto, recentemente è stata eletta nell’Esecutivo Nazionale dell’Unione degli Universitari durante l’ultima Assemblea nazionale, riconfermando il ruolo del sindacato studentesco messinese nel panorama nazionale. Durante il Coordinamento nazionale del 14 settembre sono state assegnate le deleghe e Anna Ricevuto si occuperà di questione abitativa, antimafia, infrastrutture, ambiente ed esteri.

La neo-eletta Anna Ricevuto ha dichiarato: “Accolgo la grande responsabilità di portare avanti il lavoro all’interno dell’esecutivo nazionale, così come è stato fatto nell’anno precedente. Sarà fondamentale impegnarsi sul fronte del diritto allo studio, del diritto all’abitare per studenti e studentesse e continuare a lottare per l’antimafia. La mia elezione nell’esecutivo nazionale vede alle sue spalle anni di militanza politica nel territorio messinese, partendo dalla scuola per poi finire all’università. L’anno che ci appresteremo a vivere sarà intenso da un punto di vista sia mobilitativo che di progettualità e siamo pronti ad intraprendere questo mandato con il massimo dell’impegno” ha concluso.