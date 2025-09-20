Messina, Amam smentisce Signorino: “nessuna aggressione ma dialettica accesa”

AMAM Messina intende “fornire alcuni chiarimenti in merito alle recenti dichiarazioni del Consigliere della Terza Circoscrizione, Nunzio Signorino. È doveroso ricordare che in una corretta dialettica istituzionale ciascuno è chiamato a svolgere il proprio ruolo nel rispetto delle competenze attribuite, senza sconfinare in ambiti che spettano esclusivamente alla responsabilità tecnica dell’azienda. Riconosciamo l’attenzione del Consigliere verso le problematiche del territorio, ma riteniamo fondamentale che il contributo politico e di segnalazione si affianchi, senza sovrapporsi, al lavoro tecnico e operativo. AMAM opera nel rispetto di regolamenti precisi, che disciplinano le segnalazioni, le priorità e le modalità di intervento. Ogni attività, anche la più complessa, viene eseguita con metodo, rigore e responsabilità verso la comunità. Anche nel caso specifico, l’azienda è intervenuta secondo prassi, affrontando le criticità con la consueta dedizione”.

“Comportamento corretto”

“È necessario ribadire che l’ing. Francesco Vadalà, responsabile tecnico di AMAM, ha mantenuto un comportamento corretto, professionale e rispettoso delle procedure aziendali. Qualsiasi tentativo di screditarne l’operato risulta quindi del tutto privo di fondamento e costituisce un attacco ingiustificato alla professionalità di chi quotidianamente garantisce la gestione tecnica del servizio. Additare pubblicamente l’operato di AMAM – o peggio, di un singolo tecnico – con toni da requisitoria ed utilizzando comunicati stampa senza prima comunicare con i vertici aziendali, non solo è fuori luogo, ma rappresenta anche una mancanza di rispetto verso chi, quotidianamente e spesso in condizioni difficili, assicura il funzionamento del servizio idrico integrato a beneficio della cittadinanza”, rimarca L’Amam nella nota.

“A tal proposito, dopo opportune verifiche, risulta necessario smentire l’affermazione del consigliere Signorino e nessuna aggressione verbale si è manifestata nei suoi confronti ma la dialettica tra gli interlocutori è stata accesa e finalizzata alla risoluzione della problematica. Ci auguriamo che questo episodio resti isolato e che, da oggi in avanti, prevalgano rispetto, collaborazione e spirito costruttivo, nell’interesse esclusivo della città che AMAM serve con impegno costante, giorno e notte”, conclude la nota di Amam.