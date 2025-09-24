Messina, allerta meteo per le prossime 24 ore: i dettagli

Il Comune di Messina informa la cittadinanza che, a partire dal pomeriggio di oggi, mercoledì 24 settembre 2025, e per le successive 24 ore, sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni potranno essere accompagnati da: rovesci di forte intensità; frequente attività elettrica; locali grandinate; raffiche di vento. Si raccomanda massima attenzione e si invita a: non sostare nei piani seminterrati e bassi degli edifici; evitare sottopassi e zone prossime a torrenti o impluvi; non sostare in corrispondenza di impalcature, alberi o cartelloni pubblicitari. La popolazione è invitata a seguire le norme comportamentali per rischio idraulico e idrogeologico previste dal Dipartimento comunale di Protezione Civile.