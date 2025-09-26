Messina, al via l’inaugurazione della I Biennale d’Arte

Ai nastri di partenza la I Biennale d’Arte di Messina che sarà inaugurata domani, sabato 27 settembre, a partire dalle ore 17, coinvolgendo vari siti di interesse. La kermesse è una vetrina artistica patrocinata e sostenuta dal Comune di Messina, dalla Fondazione Messina per la Cultura e dalla Città Metropolitana di Messina, nell’ambito della programmazione degli eventi organizzati dalla Fondazione Messina per la Cultura. Si concluderà il prossimo 23 novembre, ha come filo conduttore l’ “emozione” e si terrà in diversi luoghi simbolo della città dello Stretto.

Oltre trecento gli artisti provenienti da tutta Italia che daranno vita a un palcoscenico diffuso e ricco di suggestione. La Biennale, che mira a diventare attrattore di esperienze culturali e di bellezza, è promossa da Gianfranco Pistorio e Stefania Arcidiacono, rispettivamente presidente e vicepresidente della I Biennale d’Arte di Messina, con il patrocinio della Regione Sicilia – Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo; del Museo regionale “Accascina”; del Teatro Vittorio Emanuele; dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto; dell’Arcidiocesi di Messina; della Camera di Commercio e del Cnr.

Ai diversi momenti inaugurali saranno presenti il sindaco Federico Basile e l’Assessore alle Politiche Culturali Enzo Caruso. La manifestazione, che si avvale della partecipazione di ordini professionali e associazioni, è stata organizzata dopo il successo ottenuto con la rassegna Expo Arte Messina 2024. Spazio, per due mesi, a pittura, scultura, fotografia e istallazioni, ma anche convegni, workshop ed eventi collaterali con due sezioni dedicate alla cinematografia e al teatro, curate dal presidente Pistorio e dall’attore e regista Nicola Calì.

Gli appuntamenti

Le diverse inaugurazioni si terranno alle 17 al Museo regionale “Maria Accascina”; alle 18.30 alla Cripta del Duomo, riaperta al pubblico a giugno, consentendo la fruizione di questo luogo identitario della città; alle 19.15 al Teatro Vittorio Emanuele; alle 20.30 a Palazzo Zanca con la collettiva fotografica cui seguirà alle 20.45, “Vocaladies Trio”, concerto di musica classica con Francesca Morabito (soprano), Viola Adamova (violino), Domenica Mastronardo (pianoforte), a cura dell’associazione “Ars Nova Messina”. Alle 21 sarà la volta dell’inaugurazione al Monte di Pietà della mostra monografica di fotografie “Il Grande Nord” di Leo Maria Scordo (Vicenza) e di opere scultoree di diversi artisti, con il concerto del duo jazzistico “Jazz in Protrait”, composto da Greta Alessi (voce) e Andrea Barbagallo (chitarra elettrica), a cura dell’associazione Orchestra da Camera di Messina.

Alle 20 inaugurazioni anche alla chiesa Maria Santissima Annunziata dei Catalani e a Palazzo dei Leoni. La Biennale si avvale di un comitato tecnico scientifico composto dalla storica dell’arte del museo regionale “Maria Accascina” Giovanna Famà, dallo storico dell’arte Giampaolo Chillè e dal fotografo Mimmo Irrera, con la consulente esterna della Biennale Concetta De Pasquale.