Messina, al via i lavori di riqualificazione di Torre Faro | RENDERING

“Oggi abbiamo consegnato ufficialmente i lavori per la riqualificazione del villaggio di Torre Faro, un intervento atteso e fondamentale. Questo intervento è il primo dei 9 interventi previsti dal progetto “Messina Città Accessibile ed Inclusiva 2”: un programma ambizioso che vuole rendere la nostra città sempre più accogliente, vivibile e attenta alle esigenze di tutti”, è quanto afferma Federico Basile, sindaco di Messina.

“Nel dettaglio, a Torre Faro miglioreremo la pavimentazione, rinnoveremo gli arredi urbani, realizzeremo nuove aree gioco e aumenteremo il verde pubblico: piccoli grandi passi verso una Messina più bella, sicura e inclusiva per grandi e piccoli”, conclude Basile.