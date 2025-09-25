Messina, al Teatro Vittorio Emanuele arriva “Musical…mente Insieme”: INFO e DATA

In occasione delle iniziative promosse per il Mese Mondiale dell’Alzheimer, sabato 27 settembre 2025, alle ore 10.30, nella Sala Laudamo del Teatro Vittorio Emanuele di Messina si terrà la quarta edizione di “Musical…mente Insieme”, una matinée musicale dedicata alle persone con disturbi neurocognitivi o psichici e ai loro familiari. La manifestazione si inserisce nell’ottica di una crescente umanizzazione delle cure ed è il risultato di una consolidata collaborazione tra istituzioni musicali, sanitarie e sociali:

E.A.R. Teatro Vittorio Emanuele, Conservatorio A. Corelli di Messina, Dipartimento di Salute Mentale attraverso il Centro Territoriale di Psicogeriatria del MDMSA Messina Nord dell’ASP di Messina, il Comune di Messina con il supporto dell’Assessorato alle Politiche Sociali, e l’Associazione dei familiari dei malati di Alzheimer (ARiAd-Onlus Messina).

Giunto alla quarta edizione, “Musical…mente Insieme” porta il sottotitolo “Mi ritorni in mente…”, in omaggio alla storia della musica italiana e al valore delle canzoni popolari come potente veicolo di ricordi ed emozioni. L’ascolto condiviso, l’interazione reciproca e la dimensione comunitaria rappresentano strumenti di riabilitazione e integrazione sociale, volti a migliorare il benessere delle persone coinvolte e dei loro familiari.

Il programma prevede gli interventi di: Orazio Miloro, Presidente dell’Ente Teatro Vittorio Emanuele; Egidio Bernava, Presidente del Conservatorio Corelli; Alessandra Calafiore, Assessore alle Politiche della Salute; Giuseppe Cuccì, Direttore Generale ASP Messina; Giuseppe Rao e Antonina Santisi, Direttori rispettivamente del DSM e dell’UOC Servizio di Psicologia; Annalisa Vezzosi, referente del Centro Territoriale di Psicogeriatria ASP Me; A. Marco Xerra, Presidente ARiAd Messina. A seguire, il concerto per voce e pianoforte a cura del Duo N&N, composto da Adriano e Martina Rossi, musicisti di talento, uniti non solo dall’amore per la musica ma anche da un legame familiare significativo: nonno e nipote.