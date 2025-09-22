Messina, al Policlinico nuovo laboratorio didattico per promuovere salute e benessere tra i più piccoli

Anche quest’anno il Policlinico Universitario “G. Martino” di Messina partecipa all’Obesity Day, la campagna nazionale di sensibilizzazione promossa da ADI – Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica, in collaborazione con la SIEDP – Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica. Il tema scelto per l’edizione 2025 è “Obesità pediatrica: fermiamola prima che cresca!”, con un focus sulla prevenzione precoce e sulla promozione di sani stili di vita sin dall’età scolare.

Il Policlinico di Messina, attraverso l’Unità Operativa Complessa di Pediatria diretta dalla Prof.ssa Malgorzata Wasniewska, è uno dei 16 centri italiani coinvolti nell’iniziativa e quest’anno l’evento vede rinnovarsi la preziosa collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Giacomo Leopardi” di Messina, resa possibile grazie alla sensibilità del Dirigente scolastico Ersilia Caputo, e al contributo delle insegnanti Margherita Catano, referente del progetto, e Domenica Presti. Questa sinergia nasce due anni fa nell’ambito del progetto regionale EpPOI, finanziato dal Piano Sanitario Nazionale 2019, e si consolida ancora oggi con l’organizzazione di un laboratorio didattico multidisciplinare rivolto a bambini della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

Le attività comprenderanno momenti pratici ed educativi dedicati all’alimentazione sana, al movimento e al benessere psicofisico. L’iniziativa sarà coordinata dalla Prof.ssa Wasniewska e dalla Prof.ssa Mariella Valenzise, referente regionale per l’obesità infantile in Sicilia, insieme al team multidisciplinare della pediatria, composto da pediatri endocrinologi, nutrizionista, esperta in attività motoria e psicologa, in particolare il Prof. Tommaso Aversa, la Prof.ssa Mara Francesca Messina, il Dott. Domenico Corica, le Dott.sse Letteria Morabito, Giorgia Pepe, Alessandra Li Pomi, Debora Porri e Elisa La Rosa, coadiuvati dai giovani specializzandi in pediatria.

Le attività culmineranno venerdì 10 ottobre 2025 con una giornata-evento presso l’Istituto “Giacomo Leopardi”, che vedrà il coinvolgimento attivo non solo degli alunni, ma anche di genitori e personale scolastico. In contemporanea con gli altri centri italiani, il Policlinico prenderà parte alla diretta nazionale Facebook (ore 10:00 – 13:00) con la partecipazione di esperti, testimonianze e approfondimenti rivolti a famiglie, scuole e operatori sanitari. Obiettivo dell’iniziativa: promuovere la prevenzione dell’obesità infantile attraverso educazione, consapevolezza e il coinvolgimento attivo dell’intera comunità scolastica e familiare.