Messina, aggiornamento del Portale Telematico: possibili disservizi

Attraverso una nota, il Comune di Messina ha avvisato i cittadini che i lavori di aggiornamento e migrazione in cloud del Portale dello Sportello Telematico proseguiranno anche nella giornata di domani: “Si informa la cittadinanza che domani, giovedì 18 settembre 2025, a partire dalle ore 16.00, proseguiranno le attività di aggiornamento e migrazione in cloud del Portale dello Sportello Telematico. Durante questa fascia oraria potrebbero verificarsi temporanei disservizi nell’accesso e nell’utilizzo del Portale. L’intervento è parte del percorso di ammodernamento tecnologico finalizzato a rendere il servizio sempre più efficiente, sicuro e vicino alle esigenze dei cittadini. “