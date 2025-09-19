Messina, a rischio la sopravvivenza del Centro Neurolesi: Uil-Fpl in stato di agitazione per la carenza di personale

La Uil-Fpl Messina ha notificato al Prefetto la proclamazione dello stato di agitazione, dopo l’assemblea dei lavoratori tenutasi al Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina, nel corso della quale sono state affrontate diverse tematiche e sono emerse gravi criticità organizzative, dovute in particolare alla carenza di personale sia nell’Area Medica che nell’Area del Comparto.

Tale situazione risulta ulteriormente aggravata dal mancato trasferimento del finanziamento di 91 milioni di euro destinato all’IRCCS Centro Neurolesi, circostanza che sta determinando inevitabili ripercussioni sull’intero sistema sanitario. L’assegnazione di tali risorse costituisce una condizione indispensabile non solo per la riqualificazione dell’Ospedale Piemonte, ma anche per la sopravvivenza stessa della struttura, oggi gravemente limitata da una cronica carenza di spazi e di posti letto, elementi imprescindibili per garantire adeguati Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) ai cittadini.

“L’IRCCS Neurolesi rappresenta l’unico Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico in Sicilia, con specifica competenza nelle gravi cerebrolesioni acquisite. A conclusione dei lavori su proposta di Livio Andronico, segretario generale Uil-Fpl, i partecipanti all’assemblea hanno deliberato all’unanimità la proclamazione dello stato di agitazione del personale. Pertanto, la scrivente Organizzazione Sindacale, ai sensi e per gli effetti della Legge 146/1990, chiede a S. E. il Prefetto la convocazione di un incontro urgente, con la partecipazione della parte datoriale, al fine di attivare un immediato confronto presso l’Assessorato Regionale alla Salute e presso il Ministero della Salute”, si legge in una nota.