Messina, 59enne arrestato: in casa oltre 50 piante di marijuana

Nell’ambito di specifici servizi antidroga disposti dal Questore di Messina, Annino Gargano, agenti della Polizia di Stato hanno proceduto all’arresto di un messinese di 59 anni, colto nella flagranza del reato di coltivazione nonché detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. I poliziotti delle Volanti hanno arrestato il cinquantanovenne al termine della perquisizione domiciliare a suo carico. L’attenta attività di controllo del territorio aveva, infatti, consentito agli operatori di individuare l’abitazione dell’arrestato quale luogo verosimilmente interessato al traffico di sostanze stupefacenti. Ipotesi confermata dalla successiva perquisizione che ha portato al rinvenimento di più di 50 piante di marijuana del peso complessivo di circa 1,2 kg.

La sostanza stupefacente è stata immediatamente sottoposta a sequestro così come la somma in contanti di 75 euro, con ogni probabilità provento dell’attività di spaccio. Rinvenuto e sequestrato altresì materiale utilizzato per la coltivazione nonché materiale utilizzato per il confezionamento delle singole dosi.

Dopo le formalità di rito, il cinquantanovenne messinese, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato ristretto in regime di arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

Si precisa che il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e che, in ossequio al principio di presunzione di non colpevolezza e fino a sentenza di condanna passata in giudicato, sarà svolto ogni ulteriore accertamento che dovesse rendersi necessario, anche nell’interesse dell’indagato.