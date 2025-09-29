Memorial “Simonetta Avalle”, Akademia Sant’Anna Messina 3ª: Roma battuta al tie-break

Piazza d’onore per il Gruppo Formula 3 Messina. Al “PalaTiziano” di Roma, nella Finale 3° e 4° posto del Memorial “Simonetta Avalle”, il quadrangolare organizzato da Fipav Lazio e Fipav Roma per ricordare la “Signora del volley” – venuta a mancare lo scorso 27 gennaio – le ragazze di coach Fabio Bonafede superano Roma Volley Club al tie-break (3-2: 23-25, 25-23, 26-24, 21-25, 15-13), al termine di una gara tirata in ogni parziale, ricca di long rally e continui capovolgimenti di fronte.

Match caratterizzato, su entrambi i fronti, da tanti errori al servizio e in attacco, riscattati da fasi difensive attente e recuperi spettacolari. Le siciliane giocano una gara più sfrontata, rispetto al confronto di Semifinale con Il Bisonte, prendono fiducia un passo alla volta e, nonostante la sconfitta maturata nel primo parziale (23-25), rimontano con una prova di forza nei successivi due set (25-23, 26-24), cedendo nel quarto (21-25), per poi andare a prendersi il set decisivo, grazie ad un parziale di 4-0 conclusivo.

Nella Finalissima per il 1° e 2° posto, successo in quattro set per la Bartoccini MC Restauri Perugia su Il Bisonte Firenze (3-1: 25-13, 25-19, 20-25, 25-22), trascinata da una straordinaria prova di Beatrice Gardini.

La cronaca del match

Starting Six

Messina in campo con Rizzieri in regia, Viscioni sua opposta, Zojzi e Carcaces schiacciatrici, Landucci e Colombo al centro, Ferrara libero. Risponde Roma con Guiducci in regia, Perovic sua opposta, Angelina e Mason schiacciatrici, Biesso e Consoli centrali, Zannoni libero.

Riepilogo del match

1 set (23-25)

Parte avanti la squadra romana con l’attacco di Mason. La squadra messinese guadagna distanza (+4) che manterrà fino a metà set, grazie al fondamentale del muro in cui risponde presente con Zojzi e Carcaces. Poi, è testa a testa, sbloccato dall’attacco di Viscioni. Messina riesce a tenere a distanza di sicurezza le Wolves (21-19), ma il ritorno prepotente di Roma consente sorpasso e chiusura vincente di set (23-25).

2 set (25-23)

Ace di Angelina in apertura. Qualche errore di troppo in battuta segna la prima parte del set che prosegue punto a punto. L’ace di Zojzi consente alle siciliane un +3 di slancio. Siciliane avanti (16-13) e vicine a riequilibrare il computo dei parziali (21-17) ma non riescono a chiudere, consentendo a Roma di alimentare le proprie speranza. In dirittura d’arrivo, colpo di coda di Messina con l’identico punteggio del primo parziale, a parti invertite (25-23).

3 set (25-24)

Inizio di Messina segnato dagli attacchi di Angelina che portano avanti la Roma Volley Club. Il muro messinese con Viscioni e Colombo è impenetrabile e frutta il pari (10-10). Performance in ascesa di Perović e impatto positivo sulla gara di Bosso. Messina mantiene un leggero vantaggio (16-15), Roma non ci sta e riesce ad operare contro-sorpasso, ipotecando il parziale. Ma è sul finire che, un colpo di coda siciliano, consente di agguantare vantaggi e set (26-24) con un muro di Zojzi.

4 set (21-25)

Inizio positivo per la squadra messinese che vuole chiudere il match. La stanchezza porta le due squadre ad una serie di errori che trascinano il match fino al vantaggio romano, segnato dall’attacco di Perovic. Roma vola (18-21), Messina insegue timidamente e a nulla servono i punti conquistati sul finire di parziale (21-25).

5 set (15-13)

Ultimo set decisivo. Dopo un match carico di emozioni, si continua con gli errori in battuta. Roma con un break di vantaggio, subito dopo il cambio campo (8-10). Ace di Viscioni, muro di Mason. Roma tiene botta (11-13). Bonafede mette dentro Felappi su Campagnolo nel turno al servizio. Con un parziale di 4-0, le messinesi conquistano la Finale.

Da 29 settembre inizierà la classica settimana tipo in vista del match di esordio in campionato, nel Monday Night di lunedi 6 ottobre – ore 20.30 – al PalaRescifina contro Club Italia.

Le dichiarazioni post-match

Coach Fabio Bonafede: “vincere fa morale, soprattutto per tornare in palestra. Per noi è stato un lavoro prezioso, quello effettuato qui al Memorial, che è valso più di mille allenamenti. Ci serviva capire a che punto fossimo e contro una delle squadre favorite per vincere. Sia ben chiaro, noi non lo siamo. Siamo un outsider e dovremo metterci il cuore sempre come fatto con Roma. Sono soddisfatto del test e del fatto che fosse un memorial dedicato ad una grande persona che abbiamo onorata con la miglior pallavolo che si potesse vedere. La gente si è divertita e questo è ciò che mi rende più orgoglioso”.

Tanti errori da una parte e dall’altra, ma probabilmente legati alla fase stagionale in cui si trovano le due squadre: “per noi sono quasi dovuti perché ci hanno costretti ad un ritmo che non è il nostro. Nel momento in cui lo dobbiamo tenere, aumenta la percentuale di errori. Questo è successo anche a loro e non ritengo dipenda dalla fase della stagione, ma dal ritmo che abbiamo dovuto tenere e dagli scambi molto lunghi e faticosi”.

E nei momenti di difficoltà coach Bonafede ha saputo cambiare volto alla gara, mettendo dentro Felappi – nel turno al servizio di Campagnolo -, cambiando volto alla gara: “questo è il mio lavoro, il mio istinto. Bravissima lei che ha premiato il mio azzardo”.

Giulia Felappi: “è stata una bella Finale. Ci sarà molto utile per il campionato, sia per capire sugli aspetti su cui dobbiamo lavorare che per acquisire certezze”.

Ad un certo punto, il coach l’ha buttata dentro, nel turno al servizio di Campagnolo e con Roma avanti 11-13 al tie-break, andando a riprendere una situazione complicata: “ho cercato solo di fare il mio e farlo bene per dare una mano alla squadra”.

“Complessivamente una gara combattutissima, tra due squadre che devono ancora lavorare molto – ha proseguito Felappi – ma comunque si è trattata pur sempre di una gara livello alto. Ci sarà da divertirsi nella prossima stagione”.

Adesso, Club Italia all’esordio – ma anche tutto il resto del campionato – da meno pensieri: “pensiamo una gara per volta. Ogni partita avrà una storia a se. Intanto, abbiamo chiare le situazioni su cui lavorare, tornando in palestra”.

Il tabellino Gruppo Formula 3 Messina VS Roma Volley Club (23-25, 25-23, 26-24, 21-25, 15-13)

Gruppo Formula 3 Messina: Rizzieri 3, Zojzi 18, Colombo 10, Felappi 0, Ferrara (L) 0, Landucci 3, Viscioni 20, Campagnolo 4, Carcaces 14, Oggioni 0, Milanova n.e..1st coach: F.Bonafede, 2nd coach: F. Ferrara

Roma Volley Club: Perović 11, Mason 17, Cantoni 0, Consoli 4, Biesso 5, Baratella 0, Angelina 21, Guidi n.e., Zannoni (L) 0, Sbano (L) n.e., Bosso 6, Pecorari 1, Guiducci 2. 1st Coach: G. Cuccarini, 2nd coach: A. Di Peco

Durata set: 30’, 30’, 33’, 31’, 20’

Gruppo Formula 3 Messina: ace 7, bs 20, muri 15, errori 40

Roma Volley Club: ace 2, bs 18, muri 8, errori 43

Attacco: 29%-31%

Ricezione pos.: 49%-53%.