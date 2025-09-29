Meloni in Calabria, Antoniozzi: “felici del ritorno del premier un anno e mezzo dopo l’accordo storico”

Il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia celebra i risultati ottenuti grazie agli impegni di Meloni per il Sud, tra cui la crescita occupazionale e il rafforzamento delle ZES

Giorgia Meloni
Foto di Filippo Attili / Ansa

Siamo felici che domani torni in Calabria Giorgia Meloni, un anno e mezzo dopo avere stipulato con il presidente Occhiuto un accordo storico per la Calabria sui fondi di coesione. L’impegno di Giorgia Meloni per il sud ha prodotto crescita occupazionale e un Pil superiore al resto del Paese. La Zes e gli accordi di programma hanno determinato una spesa che il Sud non conosceva da anni. Meloni verrà come leader di partito e come leader di una coalizione che si prepara a vincere un’altra battaglia“. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi.

