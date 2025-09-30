Meloni e Schlein sullo stesso aereo per la Calabria, incontro casuale per il leader Dem ed il Premier

Dopo le elezioni regionali nelle Marche ed in Valle d’Aosta, domenica e lunedì sarà il turno della Calabria dove si scontreranno Roberto Occhiuto, Pasquale Tridico e Francesco Toscano. Poco fa si è verificato un evento non aspettato: sullo stesso volo diretto a Lamezia Terme si sono ritrovati vari leader di maggioranza ed opposizione, tra cui Giorgia Meloni, presidente del Consiglio e leader di Fratelli d’Italia, ed Elly Schlein, leader del Partito Democratico. Accanto a loro anche Antonio Tajani e i leader di Alleanza Verdi Sinistra, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni.

L’incontro casuale è stato un momento di scambio (“tutti si sono parlati con tutti”, affermano dagli entourage. Accanto al premier ha trovato posto Bonelli) di opinioni in serenità su vari temi di attualità (probabile una discussione sulla questione Flottilla, sulla guerra in Ucraina e sulle regionali). Per quanto riguarda gli impegni di campagna elettorale: Schlein sarà a Crotone con Bersani e Tridico, mentre Meloni e Tajani saranno proprio a Lamezia con tutti i leader del centrodestra a sostegno di Occhiuto. Fratoianni farà campagna a Catanzaro mentre Bonelli sarà a Paola.