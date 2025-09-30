Meloni e la lezione alla Flotilla: “siete strumenti di chi non vuole la pace. Basta strumentalizzare Gaza”

Continua il botta e risposta a distanza fra il governo italiano e la Flotilla. Questa volta, a intervenire sulla questione è stato direttamente il Premier Meloni che ha usato toni forti e decisi nel rivolgersi ai marinai delle barche dirette a Gaza.”Leggo con stupore le parole della Flotilla che mi accusa di considerare ‘un pericolo’ civili disarmati e navi cariche di aiuti. – ha dichiarato Meloni – La verità è semplice: quegli aiuti possono essere consegnati senza rischi attraverso i canali sicuri già predisposti.

Insistere nel voler forzare un blocco navale significa rendersi – consapevolmente o meno – strumenti di chi vuole far saltare ogni possibilità di un cessate il fuoco. Perciò risparmiateci le lezioni di morale sulla pace se il vostro obiettivo è l’escalation. E non strumentalizzate la popolazione civile di Gaza se non vi interessa davvero il loro destino“.