Meloni dal palco di Vox: “in Italia la dimostrazione che la destra sa governare. Stop a UE ideologica della sinistra”

È un fiume in piena Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio Italiano, nel videomessaggio inviato alla kermesse EuropaViva di Vox in corso a Madrid. Tanti i temi caldi toccati dal leader di FdI, amatissima dalla destra spagnola che non ha mai nascosto di trovare in lei un punto di riferimento per quanto di buono fatto in Italia tanto quando era all’opposizione, quanto oggi al governo.

“Nonostante l’importante iniziativa che ha messo in moto Trump, Putin non sembra interessato alla pace“, ha dichiarato Meloni parlando della situazione in Ucraina. “Dobbiamo continuare a dare a Kiev tutti gli aiuti necessari per arrivare quanto prima a una pace giusta e duratura così come a solide garanzie di sicurezza per l’Ucraina e l’Europa. Per riuscire in questo risultato e affrontare le sfide del nostro tempo l’unità dell’Occidente è fondamentale, il mondo ha bisogno dell’Occidente“.

“Servono decisioni valide per affrontare le enormi sfide che abbiamo davanti: la recente foto di Pechino ci mostra chiaramente la volontà di alcuni grandi attori internazionali di ridisegnare l’ordine mondiale usando il potere economico come fa la Cina o la guerra di aggressione come fa la Russia“, ha aggiunto.

“Destra capace di governare”

“Dal primo giorno il governo italiano, che ho l’onore di guidare, ha lottato per un’Europa che non pretenda di decidere su tutto, che sia pragmatica e realista, per difendere produttori e cittadini. Per costruire questa Europa servono un numero ogni volta maggiore di governi dove i conservatori e le forze alternative alla sinistra siano protagonisti per offrire agli elettori una elezione chiara. Non è più tempo di accordi innaturali, di mediazioni al ribasso, è tempo di lavorare insieme e sono sicura che in questo cammino ci incontreremo gomito a gomito“. Ha spiegato Meloni.

“Abbiamo dimostrato in Italia che la destra non solo è capace di vincere le elezioni ma che soprattutto può governare con grande efficacia e sono orgogliosa di dire che stiamo per raggiungere il traguardo del terzo governo più duraturo della nostra storia repubblicana“.

“Insieme ai nostri alleati che in Europa sono parte di tre gruppi diversi, alternativi alla sinistra, abbiamo raggiunto il record assoluto di occupazione, ridotto l’inflazione, toccato il record di esportazioni commerciali, aumentato l’affidabilità dei nostri titoli di stato, migliorato la sicurezza nelle città, iniziato la riforma fiscale aiutando famiglie e natalità e molto di più” e abbiamo “soprattutto aumentato il peso dell’Italia a livello europeo e internazionale“.

“Combattere l’immigrazione irregolare”

Dobbiamo “combattere l’immigrazione irregolare senza tregua – ha aggiunto Meloni – Abbiamo dimostrato che si può fare con idee chiare e tenacia. In Italia abbiamo diminuito del 60 per cento i flussi di immigrati illegali, grazie ad accordi con i Paesi terzi, a norme più dure contro i trafficanti di esseri umani, all’aumento del numero dei rimpatri degli irregolari. E abbiamo portato questa linea in Europa dove finalmente comincia a farsi spazio e ad essere condivisa da molti governi, con buona pace della sinistra partitica e giudiziaria che continua a ostacolare la politica dei confini sicuri.

Per tornare a essere protagonista nello scenario globale l’Europa deve investire nella competitività delle proprie imprese asfissiate dalla burocrazia, dall’ideologia ultra ambientalista, dalla dipendenza dalla Cina. Archiviare definitivamente l’epoca dell’Europa ideologica della sinistra significa combattere l’immigrazione irregolare senza tregua“.