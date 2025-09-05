Mediterranean Wellness – L’Era degli Eroi: un debutto straordinario per la XIII edizione all’Arena dello Stretto

Un debutto straordinario quello della XIII edizione della Mediterranean Wellness – L’Era degli Eroi, l’evento simbolo dell’estate reggina, organizzato dalla TxT Cooperativa Sociale, afferente al Sistema A.C.U. – Azione Cristiana Umanitaria fondato dal missionario cristiano Gilberto Perri, con il contributo della Regione Calabria nell’ambito dell’iniziativa strategica “Calabria Straordinaria – Il Futuro del Turismo”.

L’Arena dello Stretto “Ciccio Franco”, gremita di pubblico ed entusiasmo, ha accolto la manifestazione che ancora una volta si conferma tra i più prestigiosi appuntamenti culturali, sportivi e turistici della Calabria, capace di attrarre spettatori da tutta la regione e oltre i suoi confini.

Ad aprire il calendario è stato il seminario sul turismo enogastronomico “Le Opportunità del Turismo Enogastronomico in Calabria”, svoltosi presso il Lido Pepy’s Beach. Un incontro di grande spessore che ha visto il contributo di rappresentanti istituzionali, accademici e del mondo produttivo, guidati dal giornalista e presidente dell’Accademia delle Tradizioni Enogastronomiche di Calabria, Giorgio Durante, che ha moderato i lavori.

Nel corso del dibattito sono intervenuti il presidente di Agci Calabria Francesco Raso, la presidente della Fondazione ITS Iridea Academy professoressa Felicita Cinnante, il dirigente generale del Dipartimento Turismo della Regione Calabria Raffaele Rio, il referente di ARSAC Antonio Liuzzi e il presidente del Consorzio di tutela della Patata della Sila IGP Pietro Tarasi. Ai loro interventi si sono aggiunti i saluti della vicepresidente della TxT, Patrizia D’Aguì, della referente del Sistema A.C.U. Ilenia Lombardo e del presidente dei Giornalisti Italiani Associati Andrea Ruggeri, che hanno ribadito il valore del patrimonio enogastronomico calabrese come leva strategica per lo sviluppo turistico e culturale.

Il pomeriggio si è acceso invece all’Arena dello Stretto con lo sport protagonista assoluto. Sulle aree allestite hanno preso vita i tornei di pallavolo junior e senior a cura della SportSpecialist SSD A.R.L. Domotek Volley, che hanno coinvolto giovani e adulti in match appassionanti, e il torneo di dama “Dama sullo Stretto” organizzato dalla ASD Polisportiva Tabitha, che ha saputo unire tradizione, strategia e partecipazione collettiva. Queste, assieme a tante altre associazioni sportive, hanno regalato un pomeriggio vibrante, in cui lo sport è diventato occasione di incontro e di socialità per tutta la comunità, tra famiglie, appassionati e turisti.

La prima serata si è conclusa con un vero e proprio spettacolo di emozioni: l’attesissima semifinale del casting “Rhegium Revelation – Talenti in Scena!” ha portato sul palco i giovani talenti calabresi, dimostrando ancora una volta quanto questa terra sia ricca di creatività e passione. La conduzione è stata affidata alla storica presentatrice dell’evento, Anna Fazio, affiancata dal grandissimo Raimondo Todaro, che con la sua presenza ha impreziosito ulteriormente l’atmosfera della serata. I concorrenti hanno regalato performance indimenticabili, emozionando il pubblico dell’Arena e trasformando il palcoscenico in un luogo di condivisione e di speranza per le nuove generazioni. Dall’attenta selezione della giuria sono emersi i tre finalisti che approderanno alla serata conclusiva: Ludovica Bagnato, Domenico Corigliano e Valeria Familiari. Un applauso scrosciante è andato però a tutti i partecipanti, che hanno fatto sognare il pubblico e hanno dimostrato come la Calabria sia davvero una terra d’arte e di talento.

A rendere la serata ancora più coinvolgente sono stati due graditissimi ospiti a sorpresa: Giuseppe Garibaldi, ex concorrente del Grande Fratello, e Diego Tavani, volto noto di Uomini e Donne, che con la loro presenza hanno infiammato l’Arena, tra applausi, selfie e momenti di divertimento che hanno reso il pubblico parte attiva dell’evento.

La prima giornata della Mediterranean Wellness si chiude così con un successo annunciato, celebrando la Calabria nella sua veste migliore: una terra di bellezza, cultura, sport e solidarietà, capace di raccontarsi e di attrarre visitatori, confermandosi ancora una volta come uno degli eventi più attesi e prestigiosi dell’intera regione.