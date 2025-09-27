Mattiani: “dal Ministro Salvini ancora grande attenzione verso la Calabria”

“I fondi che continuano a giungere dal MIT in Calabria dimostrano, ancora una volta con fatti concreti, la grande attenzione del Ministro Salvini verso la Regione Calabria. Sono ingenti le somme destinate alla nostra Regione, circa 50 milioni di euro. Soltanto per le strade della Provincia di Reggio Calabria previsti fondi pari a € 11.461.179 29, che vanno ad aggiungersi agli stanziamenti dei mesi scorsi”. A dichiararlo in una nota stampa il Commissario Provinciale della Lega Calabria per la Provincia di Reggio Calabria Giuseppe Mattiani, che aggiunge: “in questi anni in Calabria con il Ministro Salvini siamo riusciti a fare davvero tanto. Dai quasi 4 miliardi di euro per la S.S 106 Jonica, ai milioni di euro per la trasversale delle Serre, ai nuovi treni, ai finanziamenti per le strade, all’alta velocità. Questi sono fatti e i fatti smentiscono sempre bugie e cattiverie. Non ci fermeremo e continueremo nel nostro programma di ammodernamento infrastrutturale del territorio calabrese“, rimarca Mattiani.

“Non ci fermeremo neanche davanti al partito dei NO contro cui in questo momento è in atto la competizione elettorale calabrese, che vorrebbe far rimanere la nostra terra nell’arretratezza. Noi non ci stiamo, rappresentiamo la Calabria che vuole fare”, conclude Mattiani.