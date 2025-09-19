Masella, al via la novena dei Santi Cosma e Damiano: il programma | FOTO

Masella si prepara alla festa patronale, inizia la novena dei Santi Cosma e Damiano. “Nessuno può affrontare la vita in modo isolato; non si può vivere la fede e i sogni senza comunità, solo nel proprio cuore o a casa, chiusi e isolati tra quattro mura. C’è bisogno di una comunità che ci sostenga, che ci aiuti e nella quale ci aiutiamo a vicenda a guardare avanti” (Papa Francesco, “Fratelli Tutti”). Con queste parole di Papa Francesco, don Giovanni Zampaglione, parroco di Masella e Montebello desidera aprire il suo messaggio e ringraziare di vero cuore il Comitato Festa dei Santi Cosma e Damiano di Masella per l’impegno e la dedizione dimostrati.

“Grazie al loro spirito di sacrificio e abnegazione – per ben quattro mesi si sono dedicati alla comunità e adoperati per raccogliere i fondi necessari per realizzare la festa patronale – ciò ci permetterà di vivere tre serate di festeggiamenti, per onorare i nostri Santi Patroni e per offrire momenti di gioia e comunione a tutta la comunità masellese e ai paesi limitrofi“, afferma Zampaglione.

La festa è iniziata il 17 settembre con l’intronizzazione delle statue dei Santi Cosma e Damiano e con la presentazione dei nuovi portatori. Un momento particolarmente toccante è stato il ricordo del portatore Franco Cuzzucoli, la figlia Nina ha, infatti, posto la sua maglietta sulla Vara, per celebrare la sua memoria.

Il programma religioso prevede diverse celebrazioni rivolte ai malati, ai giovani, ai portatori di Vara, per le quali il parroco invita alla massima partecipazione, così da vivere questi momenti comunitari alla luce della fede e della comunione. Seguiranno i giorni del triduo.

Venerdì 26 settembre, alle 16 – S. Messa alla Cappelluccia con l’affidamento dei giovani ai Santi Cosma e Damiano.

Sabato 27 settembre, alle 17 – Adorazione eucaristica (pregheremo per la pace), a seguire la S. Messa con il ricordo di tutti i defunti della comunità.

Domenica 28 settembre – Giornata dedicata ai portatori di Vara: Sante Messe alle ore 8 e alle 17, poi la processione per le vie principali del paese. Al termine della processione, il tradizionale “Ballu du sceccu”.

La festa dedicata ai Santi martiri protettori di Masella, oltre alle celebrazioni religiose, prevede anche un programma civile ricco di eventi per coinvolgere dai più piccoli ai più grandi.

Venerdì 26 settembre – “Sagra del tartufo gelato di Pizzo” e “Karaoke, dance e animazione per tutti”.

Sabato 27 settembre, alle 16 – Presso il campetto sintetico di Masella si giocherà il “VIII° Memorial Junior dedicato a Vincenzo Luca Romeo” e organizzato dall’associazione Vin.Ce.Ro, che vedrà la partecipazione di diverse squadre di calcetto del territorio. Nel corso della serata seguirà lo spettacolo musicale del gruppo etno/pop/folk “Notos”.

Domenica 28 settembre, alle 21:30 – la serata finale culminerà con lo spettacolo musicale di Samuel Malvaso. A mezzanotte, calerà il sipario sui festeggiamenti con i giochi pirotecnici, che permetteranno di vivere un momento emozionante comunitario.

Don Giovanni Zampaglione invita tutti ad “abitare la piazza” di Masella in questi giorni, condividendo insieme momenti di fede, fraternità e gioia: “divertiamoci, partecipiamo e viviamo la festa, festa che giunge a termine del nostro anno pastorale, un anno vissuto intensamente, ove ognuno è stato esortato a rinvigorire la virtù teologale della speranza.Viviamo questi giorni con spirito di collaborazione, condivisione e comunione, i valori che ci rendono veri cristiani, alla luce della testimonianza dei nostri Santi Cosma e Damiano“.

Don Zampaglione conclude, infine, con le parole di Papa Leone, che fa sue: “la nostra speranza è Gesù. Aspirate a cose grandi” e augura a tutti una buona festa!