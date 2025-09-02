Marina di Gioia Tauro, fervono i preparativi per la festa di Maria Santissima di Porto Salvo | VIDEO

StrettoWeb

Manca poco meno di una settimana all’8 settembre, data in cui a Marina di Gioia Tauro si celebreranno i festeggiamenti in onore di Maria Santissima di Porto Salvo. La processione avrà inizio a partire dalle 17:00 per le vie della cittadina, verso le 19:00 / 19:30 si arriverà al molo e la processione proseguirà via mare mostrando la parte più scenografica e spettacolare dell’iniziativa.

Nell’intervista in calce all’articolo, realizzata da Graziano Tomarchio per StrettoWeb, a Luciano Tedeschi, presidente del comitato civile, il punto sull’organizzazione dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima di Porto Salvo.