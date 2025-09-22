Mancata concessione del minuto di silenzio per Charlie Kirk a Reggio Calabria, Ripepi è una furia: “Falcomatà e soci sono schiavi dell’ideologia comunista, motivazioni assurde” | VIDEO

Massimo Ripepi non ci sta ed esprime tutta la sua rabbia e il suo sdegno. Oggi, in Consiglio Comunale a Reggio Calabria, il PD ha difatti negato la sua richiesta di ricordare Charlie Kirk con un minuto di silenzio. Una decisione grave, delle motivazioni assurde e anche una clamorosa ammissione, da parte di Giuseppe Marino, che svela i reali motivi della scelta nonché – forse – anche quelli di sospendere la seduta per dieci minuti (questa concessa) in sostegno a Gaza.

Alla fine della seduta, ai microfoni di StrettoWeb, il Consigliere Comunale ha dichiarato: “oggi è successa una cosa gravissima. Non sono d’accordo su tutto, di ciò che diceva Charlie Kirk, ma sono d’accordo sul suo fondamento, sui suoi principi. Lui è morto per colpa di un comunista giovane, un odiatore seriale. La cosa più brutta è stata che il presidente non ha dato la risposta subito, ma ha dato la parola a Giuseppe Marino, che poi ha chiesto dieci minuti per la sospensione a Gaza”.

“Marra l’ha concessa, non ha risposto alla mia richiesta e quei dieci minuti non sono stati utilizzati solo per Gaza ma – per questo sono stati chiesti – per chiedere al sindaco cosa dovessero fare, probabilmente avranno chiamato la segreteria nazionale per seguire la linea precisa. In consiglio c’erano cristiani come Giuseppe Romeo, o gli ultra cattolici Giuseppe Marino e Nancy Iachino. La giustificazione del mancato minuto di silenzio è assurda: Kirk non era un personaggio delle istituzioni, eppure abbiamo fatto tanti minuti di silenzio per personaggi non istituzionali. Il sindaco e tutte le persone sono schiave delle ideologie e dell’ideologia comunista, di Sinistra”.