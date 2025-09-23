Macron bloccato a New York per il corteo di Trump, gli telefona in strada: “indovina…” | VIDEO

Quando passa il presidente USA, la città di New York si ferma. La polizia presidia le strade e non fa passare nessuno. E poco importa se agli agenti dici: “sono Emmanuel Macron“. Lo testimonia un video, diventato virale sui social, in cui il presidente francese, al termine di un discorso tenuto all’ONU, è stato fermato dalla polizia di New York mentre era in auto, in attesa del passaggio del corteo presidenziale di Donald Trump.

Macron è sceso dalla sua macchina per parlare con un agente ma si è sentito dire, con tanto di scuse, di non essere autorizzato a fare eccezioni per nessuno. Macron ha quindi chiamato direttamente Trump al telefono dicendogli: “indovina un po’, sto aspettando in strada perché tutto è bloccato a causa tua“.

La telefonata non ha sortito alcun effetto: Macron ha dovuto proseguire a piedi verso la sua destinazione, probabilmente l’ambasciata francese.