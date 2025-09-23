Macron bloccato a New York per il corteo di Trump, gli telefona in strada: “indovina…” | VIDEO

Emmanuel Macron bloccato a New York per aspettare il corteo presidenziale di Donald Trump: il presidente francese telefona al collega americano in diretta dalla strada

Macron bloccato New York corteo Trump

Quando passa il presidente USA, la città di New York si ferma. La polizia presidia le strade e non fa passare nessuno. E poco importa se agli agenti dici: “sono Emmanuel Macron“. Lo testimonia un video, diventato virale sui social, in cui il presidente francese, al termine di un discorso tenuto all’ONU, è stato fermato dalla polizia di New York mentre era in auto, in attesa del passaggio del corteo presidenziale di Donald Trump.

Macron è sceso dalla sua macchina per parlare con un agente ma si è sentito dire, con tanto di scuse, di non essere autorizzato a fare eccezioni per nessuno. Macron ha quindi chiamato direttamente Trump al telefono dicendogli: “indovina un po’, sto aspettando in strada perché tutto è bloccato a causa tua“.

La telefonata non ha sortito alcun effetto: Macron ha dovuto proseguire a piedi verso la sua destinazione, probabilmente l’ambasciata francese.

Ultimi approfondimenti di Attualità