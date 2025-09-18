“Ma esattamente, il Ponte sullo Stretto, cosa rovinerebbe?”: la domanda agli ambientalisti e le risposte all’ideologia

Il senatore Nino Germanà non ci sta e, come spesso accade, prova a promuovere con forza l’idea sui vantaggi che porterebbe il Ponte sullo Stretto sulle due sponde, soprattutto su quella in cui è cittadino, la Sicilia. “Basta con la favola della ‘devastazione paesaggistica’” inizia il suo post su Facebook in cui chiede agli ambientalisti che cosa, esattamente, l’opera distruggerebbe. “La Riserva naturale orientata Laguna di Capo Peloro”: chiudendo gli occhi immagini laghi salmastri tra prati verdi e alberi secolari, stormi di uccelli migratori sopra le casette basse del borgo di pescatori. Ma aprendo gli occhi ciò che vedi è una distesa di costruzioni multicolori che hanno già compromesso quel paesaggio un tempo incontaminato”.

“Mentre qualcuno grida allo scandalo, le attività commerciali chiudono, la città si svuota, i giovani emigrano al nord e ogni giorno migliaia di auto restano in fila per imbarcarsi sui traghetti, generando smog e inquinamento che danneggiano davvero ambiente e salute. Il Ponte sullo Stretto non distruggerà nulla: al contrario, eliminerà traffico, smog e disagi, portando sviluppo, bellezza e modernità a Sicilia e Calabria“ aggiunge.