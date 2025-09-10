Lutto per Francesco Cozza, è morta la madre: “ciao Caterinella, salutami papà”

Un grave lutto ha colpito Francesco Cozza, ex capitano e bandiera della Reggina. Cozza ha perso la madre. Lo ha annunciato lui stesso con un commovente messaggio sui social, allegato a una foto. “Mi hai dato la vita. Mi hai dato i tuoi occhi e mi hai insegnato a guardare il mondo come te: con generosità, umiltà e bontà d’animo. Mi ha insegnato l’Amore. Mi hai insegnato che non tutto è come sembra e che se la vita ti mette alla prova, tu devi essere forte e vincere. Oggi non ho vinto Mamma, ho perso te e dovrò abituarmi a questo. Ciao Caterinella, stammi vicina da lassù e salutami papà“ si legge.