Lupi a Lamezia Terme: “dall’1 a 0 delle Marche ci sarà il 2 a 0 con la Calabria”

“Sarà una legge di bilancio di crescita, ognuno di noi sta presentando le proprie proposte, Noi i moderati le farà anche nelle prossime settimane a Giorgetti e poi ci sarà un tavolo di maggioranza che le vedrà. Piano casa, abbassamento della pressione fiscale, aiuto a giovani e famiglie saranno le nostre priorità. Noi preferiamo aiutare i giovani e diciamo che le banche possono dare un loro contributo”. E’ quanto afferma il leader di Noi Moderati Maurzio Lupi, a proposito della manovra, a margine del comizio del centrodestra a Lamezia Terme a sostegno della ricandidatura di Roberto Occhiuto alla presidenza della Calabria.

“Grazie Marche perché ci aiutano oggi a dire meno parole possibile e a dimostrare a tutti quelli che ci stanno ascoltando e a una certa Schlein, un certo Conte, Fratoianni, Bonelli, a un certo Renzi che cosa significa la politica e il centrodestra. Dall’1 a 0 delle Marche ci sarà il 2 a 0 con la Calabria”, conclude Lupi.