Locri, grande partecipazione al corso di formazione sul falso documentale organizzato dal SIM Carabinieri

Si è svolto questa mattina dalle ore 9 alle ore 13:45 circa a Locri, un interessante corso di formazione sul falso documentale, organizzato dal SIM Carabinieri, con una partecipazione attiva di numerosi operatori delle forze dell’ordine. L’evento ha visto la presenza di rappresentanti della Polizia Locale, Carabinieri, Carabinieri Forestali e Polizia Stradale, che hanno approfondito le tecniche di riconoscimento e contrasto ai documenti falsificati. Il corso si è rivelato particolarmente interessante, offrendo un’importante occasione di aggiornamento professionale e di collaborazione tra le diverse forze in campo.

Il corso si è tenuto presso la Biblioteca Comunale di Locri, in Via Vittorio Emanuele III, ed è stato condotto dal dott. Gaspare Pez, esperto del settore. L’iniziativa ha riscosso un notevole successo, testimoniando l’impegno delle istituzioni locali e delle forze dell’ordine nel rafforzare la sicurezza e la legalità sul territorio.