Lo ribadiamo: questo Catanzaro non muore mai. Da 0-2 a 2-2, grande rimonta contro la Juve Stabia

Un’altra gara ripresa per i capelli, un altro pari in rimonta, un altro pari in generale. Lo avevamo detto una settimana fa, dopo la Reggiana, e lo ribadiamo oggi: questo Catanzaro non muore mai. Al “Ceravolo”, contro la Juve Stabia, finisce 2-2, ma dopo aver chiuso l’intervallo sullo 0-2. Incubo nel primo tempo, grande spinta e speranze nella ripresa.
La partita
La serata comincia male, per il Catanzaro, in salita quasi da subito. L’atteggiamento della Juve Stabia è ottimo, l’approccio è aggressivo e il gol arriva poco dopo il quarto d’ora. Bettella atterra Gabrielloni in area e l’arbitro indica il dischetto: lo stesso Gabrielloni spiazza Pigliacelli dal dischetto e fa 0-1. Il Catanzaro reagisce subito (anche se Cacciamani sfiora subito il raddoppio) e, dopo tre minuti, potrebbe usufruire anch’esso di un rigore, assegnato dall’arbitro ma poi cancellato dal Var, che ravvisa il fallo ma fuori area. Si resta 0-1, che a fine primo tempo diventa 0-2, con Carissoni che conclude un contropiede perfetto e insacca con un tiro potente. Catanzaro troppo sbilanciato alla ricerca del pari e ingenuo in fase difensiva. Graziato, però, subito dopo lo 0-2: Cacciamani, infatti, conclude una serata storta beccandosi il secondo giallo e finendo con qualche secondo d’anticipo negli spogliatoi.
Nella ripresa, Aquilani ne cambia tre, inserendo anche Di Francesco. L’obiettivo è sfruttare le forze fresche e l’uomo in più. E la scelta sembra premiare: al 53′, infatti, un altro dei nuovi entrati, Verrengia, accorcia le distanze e riapre la partita, consentendo al Catanzaro di sfruttare un’intera ripresa per pareggiarla e magari anche vincerla. E a pareggiarla ci riesce, con l’immortale, il capitano Pietro Iemmello, che fa 2-2 e riprende per i capelli una gara iniziata malissimo. Ci sarebbe anche il tempo per vincerla, per il 3-2, e il Catanzaro ci prova, ma non ci riesce. Alla fine, per come si era messa, è un punto guadagnato, ma la squadra di Aquilani rimanda ancora l’appuntamento con la vittoria.
Risultati Serie B, 5ª giornata
Venerdì 26 settembre
Ore 20.30
Catanzaro-Juve Stabia 2-2
Sabato 27 settembre
Ore 15.00
Avellino-Entella
Cesena-Palermo
Mantova-Frosinone
Sudtirol-Reggiana
Venezia-Spezia
Ore 17.15
Monza-Padova
Ore 19.30
Bari-Sampdoria
Domenica 28 settembre
Ore 17.15
Modena-Pescara
Ore 19.30
Empoli-Carrarese
Classifica Serie B
- Modena 10
- Palermo 10
- Cesena 10
- Frosinone 8
- Monza 7
- Avellino 7
- Juve Stabia 7
- Carrarese 5
- Reggiana 5
- Entella 5
- Sudtirol 5
- Venezia 5
- Catanzaro 5
- Padova 4
- Pescara 4
- Empoli 4
- Mantova 3
- Spezia 2
- Bari 1
- Sampdoria 0