Lo ribadiamo: questo Catanzaro non muore mai. Da 0-2 a 2-2, grande rimonta contro la Juve Stabia

Un’altra gara ripresa per i capelli, un altro pari in rimonta, un altro pari in generale. Lo avevamo detto una settimana fa, dopo la Reggiana, e lo ribadiamo oggi: questo Catanzaro non muore mai. Al “Ceravolo”, contro la Juve Stabia, finisce 2-2, ma dopo aver chiuso l’intervallo sullo 0-2. Incubo nel primo tempo, grande spinta e speranze nella ripresa.

La partita

La serata comincia male, per il Catanzaro, in salita quasi da subito. L’atteggiamento della Juve Stabia è ottimo, l’approccio è aggressivo e il gol arriva poco dopo il quarto d’ora. Bettella atterra Gabrielloni in area e l’arbitro indica il dischetto: lo stesso Gabrielloni spiazza Pigliacelli dal dischetto e fa 0-1. Il Catanzaro reagisce subito (anche se Cacciamani sfiora subito il raddoppio) e, dopo tre minuti, potrebbe usufruire anch’esso di un rigore, assegnato dall’arbitro ma poi cancellato dal Var, che ravvisa il fallo ma fuori area. Si resta 0-1, che a fine primo tempo diventa 0-2, con Carissoni che conclude un contropiede perfetto e insacca con un tiro potente. Catanzaro troppo sbilanciato alla ricerca del pari e ingenuo in fase difensiva. Graziato, però, subito dopo lo 0-2: Cacciamani, infatti, conclude una serata storta beccandosi il secondo giallo e finendo con qualche secondo d’anticipo negli spogliatoi.

Nella ripresa, Aquilani ne cambia tre, inserendo anche Di Francesco. L’obiettivo è sfruttare le forze fresche e l’uomo in più. E la scelta sembra premiare: al 53′, infatti, un altro dei nuovi entrati, Verrengia, accorcia le distanze e riapre la partita, consentendo al Catanzaro di sfruttare un’intera ripresa per pareggiarla e magari anche vincerla. E a pareggiarla ci riesce, con l’immortale, il capitano Pietro Iemmello, che fa 2-2 e riprende per i capelli una gara iniziata malissimo. Ci sarebbe anche il tempo per vincerla, per il 3-2, e il Catanzaro ci prova, ma non ci riesce. Alla fine, per come si era messa, è un punto guadagnato, ma la squadra di Aquilani rimanda ancora l’appuntamento con la vittoria.

Risultati Serie B, 5ª giornata

Venerdì 26 settembre

Ore 20.30

Catanzaro-Juve Stabia 2-2

Sabato 27 settembre

Ore 15.00

Avellino-Entella

Cesena-Palermo

Mantova-Frosinone

Sudtirol-Reggiana

Venezia-Spezia

Ore 17.15

Monza-Padova

Ore 19.30

Bari-Sampdoria

Domenica 28 settembre

Ore 17.15

Modena-Pescara

Ore 19.30

Empoli-Carrarese

Classifica Serie B