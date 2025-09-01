L’Italia, Trump, Meloni e il cappellino delle polemiche. Occhiuto: “se anche quello diventa un problema…”

Roberto Occhiuto sui social lancia una frecciata in merito a chi ha sollevato qualche polemica sul cappellino indossato da Giorgia Meloni, in stile Trump

Occhiuto con cappellino
StrettoWeb

“Se anche un cappellino diventa un problema, vuol dire che non hanno proprio più argomenti. Ci vediamo stasera su Rete 4 alle 22.00”. Così Roberto Occhiuto sui social lancia una frecciata in merito a chi ha sollevato qualche polemica sul cappellino indossato da Giorgia Meloni, in stile Trump. Il Governatore Occhiuto ha quindi postato una foto con un cappellino e ha poi annunciato l’orario in cui interverrà su Rete 4 questa sera, nel corso di “Quarta Repubblica”, il programma condotto da Nicola Porro. Si parlerà, ovviamente, anche di elezioni regionali. Ci sarà anche Calenda.

