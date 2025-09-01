L’Italia, Trump, Meloni e il cappellino delle polemiche. Occhiuto: “se anche quello diventa un problema…”

StrettoWeb

“Se anche un cappellino diventa un problema, vuol dire che non hanno proprio più argomenti. Ci vediamo stasera su Rete 4 alle 22.00”. Così Roberto Occhiuto sui social lancia una frecciata in merito a chi ha sollevato qualche polemica sul cappellino indossato da Giorgia Meloni, in stile Trump. Il Governatore Occhiuto ha quindi postato una foto con un cappellino e ha poi annunciato l’orario in cui interverrà su Rete 4 questa sera, nel corso di “Quarta Repubblica”, il programma condotto da Nicola Porro. Si parlerà, ovviamente, anche di elezioni regionali. Ci sarà anche Calenda.