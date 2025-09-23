L’Italia riconoscerà la Palestina? Meloni: “non sono contraria. Ecco le mie condizioni”

“Dobbiamo capire quali sono le priorità. Io non sono contraria al riconoscimento della Palestina però dobbiamo darci le priorità giuste. Spero che un’iniziativa del genere possa trovare anche il consenso dell’opposizione, non trova sicuramente il consenso di Hamas, non trova magari il consenso da parte degli estremisti islamisti, ma dovrebbe trovare consenso nelle persone di buon senso“. È quanto dichiarato dal premier Giorgia Meloni a New York, annunciando una mozione della maggioranza per il riconoscimento della Palestina subordinato al rilascio degli ostaggi israeliani e all’esclusione di Hamas dalle responsabilità di governo.

“Io personalmente continuo a considerare che il riconoscimento della Palestina in assenza di uno Stato che abbia i requisiti della sovranità non risolve il problema, non produce risultati tangibili concreti per i palestinesi. Dopodiché, si dice che però il riconoscimento della Palestina può essere un efficace strumento di pressione politica” ma “io penso che la principale pressione politica vada fatta nei confronti di Hamas perché è Hamas che ha iniziato questa guerra ed è Hamas che impedisce che la guerra finisca rifiutandosi di consegnare ostaggi“.