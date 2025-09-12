L’ex Messina Igor Protti continua la sua lotta contro il cancro: “ha deciso di far visita alle mie vertebre, si parte con la radioterapia”

Continua la lotta di Igor Protti contro il cancro. L’indimenticato ex attaccante di provincia, che tra le altre ha militato a Messina a cavallo degli anni ’90, qualche mese fa ha annunciato la presenza di un ospite indesiderato nella sua vita, il tumore al colon. Commoventi i suoi interventi di questi mesi, così come l’affetto della gente sia virtuale e social che fisico (l’abbraccio dello stadio del Livorno qualche settimana fa).

Sempre sui social, postando la foto da un letto d’ospedale, il giocatore ha aggiornato circa la malattia. “Dopo l’intervento per la stomia e otto sedute di chemioterapia l’ospite ha deciso di far visita alle mie vertebre. Si parte con la radioterapia. Grazie a tutti per il vostro affetto! I tifosi hanno dimostrato ancora una volta di essere la parte più bella del calcio, una grandissima comunità che nei momenti importanti si ritrova sotto gli stessi valori. Siete Meravigliosi!”.