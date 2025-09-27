L’europarlamentare Giusi Princi riceve a Bruxelles il reggino Antonio Laganà, Consigliere Internazionale del Panathlon

Lo scorso 25 settembre il Consigliere Internazionale del Panathlon, Antonio Laganà, referente di tutti i Club del mondo, è stato ricevuto al Parlamento europeo da Giusi Princi, Presidente della Commissione Cultura, per discutere di importanti progetti che riguardano lo Sport puntando l’attenzione sulla crescita dei giovani, sull’inclusione e sulla valorizzazione dei territori, in particolare sulla Calabria per collocarla al centro delle politiche europee.

Antonio Laganà è un reggino che ha operato per oltre cinquant’anni nel mondo dello sport, atleta, arbitro olimpico, dirigente nazionale ed, infine, dirigente internazionale. La sua esperienza è un “tesoro” da offrire alla politica regionale per tracciare le linee guida di una nuova strada che può condurre allo sviluppo di una terra che merita altri scenari. Dopo la visita nelle aule del Parlamento europeo e la discussione dei progetti proposti, Antonio Laganà ha consegnato a Giusy Princi un bergamotto d’oro, simbolo d’identità della nostra terra.