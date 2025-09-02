L’emozionante addio alla pallanuoto di Valeria Palmieri: “il sogno di una bimba diventata donna”

StrettoWeb

“Tutte le cose belle hanno un’inizio ed una fine“. Inizia così il toccante messaggio con il quale Valeria Palmieri dice addio alla pallanuoto. L’atleta catanese, talentuosa colonna del Setterosa con il quale ha preso parte anche alle Olimpiadi, ha rivolto un dolce messaggio allo sport che l’ha accompagnata fin da bambina, fra gioie e dolori, vittorie e sconfitte, facendola diventare una campionessa e soprattutto una donna

Il messaggio di Valeria Palmieri

“Cara Pallanuoto,

È stato un lungo viaggio, non sempre facile ma pieno di emozioni. Ho vissuto ogni attimo con tutta me stessa, a quelli belli che mi hanno reso orgogliosa e quelli più difficili che mi hanno fatto crescere e reso più forte.

Mi hai insegnato a cadere, ma anche a rialzarmi, a non mollare mai e a credere in me stessa.

Ho affrontato tutto con il sorriso, che mi ha sempre contraddistinta, e che ha reso il tutto meno faticoso e molto divertente. Grazie per avermi accompagnata in questi 20 anni e di avermi fatto diventare un’atleta di alto livello e una Donna.

Grazie alle persone che hanno condiviso con me questo incredibile e meraviglioso viaggio. Grazie alla mia famiglia e a Saretto, sono stati ‘il mio uomo in più’. Grazie alla me bambina, che ha sempre creduto di potercela fare“.