Lega, Cusumano nuovo commissario della Lega a Milazzo

Maria Rosaria Cusumano è stata nominata nuovo commissario cittadino della Lega per Salvini premier a Milazzo. La decisione è stata adottata dal commissario provinciale della Lega di Messina, Davide Paratore. “Professionista stimata – afferma Davide Paratore – e con una lunga esperienza politica e istituzionale, Maria Rosaria Cusumano ha già ricoperto il ruolo di Presidente del Consiglio comunale di Milazzo e successivamente quello di Assessore provinciale. Il suo impegno politico è stato da sempre all’interno dell’area del centrodestra. La sua nomina – conclude Pararore – va nella direzione di radicamento sempre più forte per il rilancio dell’azione della Lega sul territorio”.

Maria Rosaria Cusumano, che ha davanti un primo appuntamento politico con le elezioni amministrative del 2026, sottolinea: “Sarà mio impegno lavorare con dedizione per rafforzare la presenza della Lega a Milazzo, dialogando con i cittadini e valorizzando le energie migliori della nostra comunità. A Milazzo ci confronteremo sulle progettualità per il futuro della città a sostegno dell’amministrazione guidata dal sindaco Pippo Midili. Ringrazio il senatore Nino Germanà e il coordinatore provinciale Davide Paratore per la fiducia che hanno riposto in me”. Anche il segretario regionale della Lega Nino Germanà interviene sulla nomina della neo coordinatrice della Lega di Milazzo: “con Maria Rosaria Cusumano, il nostro partito punta a rafforzare la propria identità e a farsi portavoce delle istanze del territorio, in un percorso di crescita e partecipazione attiva”.