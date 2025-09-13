Lavoro, Galati (Nm): “dare dignità alla Calabria e non elemosine di reddito”

“I dati diffusi dall’Istat sono un segnale incoraggiante: nel Mezzogiorno il tasso di occupazione tra i 15-64 anni è salito al 50,1%, superando per la prima volta la soglia del 50%, e gli occupati hanno raggiunto quota 6,5 milioni, il dato più alto di sempre per l’area meridionale. Sono numeri che mostrano una tendenza positiva e che confermano come il centrodestra stia facendo un ottimo lavoro sul fronte occupazionale. Allo stesso tempo, però, evidenziano quanto resti ancora da fare in Calabria, dove il tasso di disoccupazione si aggira attorno al 20% e l’occupazione giovanile è ferma al 25%, tra le più basse d’Italia“. Lo dichiara Pino Galati, presidente vicario di “Noi Moderati” e coordinatore regionale Calabria.

“L’incontro di ieri a Lamezia Terme per la presentazione della lista regionale – prosegue – ha rafforzato la convinzione che Noi Moderati possa essere la vera sorpresa di queste elezioni. Sempre più cittadini, professionisti e imprese chiedono una politica capace di trasformare le risorse del PNRR e dei fondi europei in nuove opportunità di lavoro e sviluppo. Per questo Noi Moderati sosterrà con convinzione tutte le politiche di crescita e di sviluppo, al fianco del centrodestra, per dare occupazione ai nostri giovani e creare prospettive reali per il futuro”.

“Noi Moderati – conclude Galati – vuole portare in Consiglio regionale la voce di chi chiede risposte concrete. La nostra priorità è chiara: dare lavoro, dare dignità e non elemosine di reddito”.