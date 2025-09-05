L’Associazione “Portatori della Vara” dona 10 carrozzine al Pronto Soccorso del G.O.M | FOTO

Questa mattina, l’Associazione “Portatori della Vara Madonna della Consolazione” ha incontrato il Commissario Straordinario del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, Tiziana Frittelli, per consegnare dieci carrozzine per il trasporto dei pazienti. La donazione è stata effettuata presso il Pronto Soccorso del G.O.M., guidato dal dr. Paolo Costantino, luogo simbolo di tribolazione e assistenza. Proprio il P.S. è stato di recente oggetto di un’importante ristrutturazione, essendo stato dotato di un’area radiologica nella quale i pazienti potranno essere sottoposti alle indagini di diagnostica per immagini senza dover essere trasportati altrove. L’area radiologica del P.S. sarà presentata il prossimo 18 settembre.

La dott.ssa Frittelli ha accolto i membri dell’Associazione “Portatori della Vara” con un caloroso sorriso ringraziandoli per la vicinanza, oltre che per la donazione, e sottolineando la grande utilità e l’esigenza continua di carrozzine per il trasporto dei pazienti.

All’incontro erano presenti il Direttore Sanitario Aziendale, dr. Salvatore Costarella, il dr. Matteo Galletta, Direttore Medico di presidio, il dr. Said Al Sayyad, Direttore della U.O.C. Radioterapia, il dr. Paolo Costantino, direttore f.f. della U.O.C. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza e il dr. Alessio Rosato, Delegato alle funzioni di datore di lavoro.

Alla fine dell’incontro la Commissaria è stata omaggiata del fazzoletto caratteristico dei Portatori della Vara, simbolo di devozione.