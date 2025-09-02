L’ASPIF Regione Calabria organizza il Convegno “Io vado a scuola per imparare”

StrettoWeb

L’ASPIF di Reggio Calabria organizza il convegno “Apprendere in armonia“, che si terrà presso l’IC Cassiodoro – Don Bosco di Reggio Calabria il 6 settembre prossimo e sarà presieduto dalla Dirigente Prof.ssa Eva Raffaella Nicolò. Il convegno prevede interventi multidisciplinari di professionisti, docenti e clinici, che operano e collaborano nell’ambito scolastico, al fine di garantire il diritto fondamentale del bambino di “imparare in armonia”.

Sarà una giornata dedicata alla scuola che accompagna e fa crescere. Si parlerà di Psicomotricità Funzionale, emozioni, neuroscienze, benessere e orientamento scolastico. Fine ultimo sarà quello di

costruire alleanze educative che possano garantire la giusta attenzione alla persona. L’iscrizione è gratuita e avviene per mezzo mail all’indirizzo aspif.calabria@gmail.com. i posti sono disponibili fino

ad esaurimento capienza e al termine verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.