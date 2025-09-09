L’aquila di Hamas e mamma leonessa: il VIDEO virale di Israele che difende i suoi figli

Il conflitto tra Israele e Hamas spiegato attraverso un filmato generato dall’IA. Il video è diventato ben presto virale sui canali social israeliani e racconta, attraverso la metafora degli animali, la guerra in corso. Si vede un’aquila nera che simboleggia Hamas, piombare in picchiata su un cucciolo di leone. Il rapace lo afferra e prova a portarlo con sé ma mamma leonessa lo insegue, lo bracca e lo atterra: il piccolo è salvo, il predatore volante viene ucciso.

Con questo video gli israeliani raccontato l’incursione di Hamas che il 7 ottobre 2023 ha ucciso 1200 persone innocenti e ne ha rapite 250, fra le quali anche donne e bambini. I ‘cuccioli’ che Israele vuole difendere dai terroristi, come mamma leonessa.