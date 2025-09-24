Lampedusa, 13 enne investita davanti scuola: è in gravi condizioni

Gravissimo incidente a Lampedusa, dove una ragazzina di appena 13 anni è stata coinvolta in un incidente stradale. Secondo una prima ricostruzione, la ragazzina era appena uscita da scuola quando un’auto l’ha travolta. Il conducente del veicolo si è fermato immediatamente per prestare soccorso. Le condizioni della ragazza sono subito apparse disperate. È stata portata al presidio territoriale di emergenza dell’isola, dove è stata intubata. Viste le sue condizioni, è stato richiesto l’immediato trasferimento all’ospedale di Palermo tramite l’elisoccorso. Attualmente è ricoverata in terapia intensiva e si trova in coma farmacologico.