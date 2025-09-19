Lamezia Terme, Gianturco: “al via la Settimana della Sicurezza Idraulica e del Dissesto Idrogeologico”

La V Commissione Consiliare Permanente “Pianificazione, Sviluppo e Governo del Territorio”, presieduta dal consigliere comunale Mimmo Gianturco, avvierà dal 23 al 26 settembre la Settimana della Sicurezza Idraulica e del Dissesto Idrogeologico, un focus importante per discutere di monitoraggio, prevenzione e interventi programmati sui fiumi e sulle frane presenti in città.

“La sicurezza idraulica e la lotta al dissesto idrogeologico rappresentano una priorità assoluta per la nostra città – afferma Mimmo Gianturco – con queste giornate di lavoro vogliamo costruire un percorso serio e condiviso di monitoraggio e prevenzione“.

Il calendario prevede:

Martedì 23 settembre – Fiumi e torrenti: aggiornamento sul monitoraggio del territorio, principali criticità e piano degli interventi programmati.

Mercoledì 24 settembre – Frane e smottamenti: analisi del dissesto idrogeologico nei quartieri cittadini e piano degli interventi programmati.

Giovedì 25 settembre – Piano comunale di Protezione Civile: stato di aggiornamento e ruolo nella gestione delle emergenze idrauliche.

Venerdì 26 settembre – Pianificazione strategica: linee guida per la sicurezza idraulica, confronto, nuove segnalazioni e programmazione interventi.

“Il lavoro della Commissione non si limita a raccogliere dati e denunce – sottolinea Gianturco – ma mira a programmare interventi concreti sui fiumi e torrenti presenti sul nostro territorio per ridurre i rischi e tutelare i cittadini. È fondamentale che la politica lavori in stretta sinergia con i tecnici e ascolti la comunità, per garantire risposte tempestive ed efficaci“.

“Come presidente della V Commissione Consiliare Permanente continuerò a garantire impegno e costanza – conclude Mimmo Gianturco – perché la sicurezza del territorio è un diritto che dobbiamo assicurare a tutti, per un futuro più sicuro e resiliente“.