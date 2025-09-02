Lamezia Terme, crolla la facciata di un palazzo

StrettoWeb

La squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, è attualmente impegnata in via Galluppi, nel comune di Lamezia Terme, a seguito del crollo della facciata laterale di un edificio di quattro piani fuori terra adibito a civile abitazione. Al momento non si registrano feriti né vittime. Sul posto sono presenti anche i Carabinieri, la Polizia Locale, polizia di Stato e il personale sanitario del Suem 118. I Vigili del Fuoco stanno operando per la messa in sicurezza dell’area e per effettuare le necessarie verifiche al fine di escludere la presenza di persone coinvolte.

Terminate le operazioni di verifica, è stato confermato che nessuna persona è rimasta coinvolta nel crollo

I Vigili del Fuoco, coordinati dal funzionario ispettore antincendio Alessandro Vinci, stanno procedendo alla messa in sicurezza del sito e al controllo della rete elettrica, oltre a ulteriori verifiche sulla rete del gas al fine di scongiurare eventuali perdite. Sono inoltre in corso accertamenti tecnico-strumentali congiuntamente agli enti preposti per valutare le condizioni della struttura e garantire la massima sicurezza dell’area. Al momento sono 8 i nuclei familiari sgomberati tra quelli direttamente interessati dal crollo oltre ad alcune famiglie delle strutture adiacenti. Sul posto anche tecnici della rete gas per gli adempimenti di competenza.