Lamezia, Gianturco: “conclusa la prima fase di sopralluoghi della V Commissione sugli impianti sportivi”

La V Commissione Consiliare “Pianificazione, Sviluppo e Governo del Territorio”, presieduta dal consigliere comunale Mimmo Gianturco, ha concluso la prima fase di sopralluoghi sugli impianti sportivi cittadini. Un lavoro capillare, che ha visto la Commissione impegnata in due settimane di visite tecniche e confronti istituzionali per verificare lo stato delle strutture, monitorare l’andamento dei cantieri in corso e pianificare interventi mirati in grado di consegnare alla città opere pubbliche moderne, sicure ed efficienti.

“Il ruolo della V Commissione – dichiara Mimmo Gianturco – è quello di monitorare e accompagnare l’attuazione degli interventi, in particolare quelli finanziati con fondi PNRR, affinché vengano rispettati i cronoprogrammi e utilizzate al meglio le risorse messe a disposizione della città. Non ci limitiamo a registrare criticità, ma vogliamo pianificare il futuro e restituire valore al patrimonio sportivo lametino, dopo anni di stasi e inattività che ne hanno compromesso la funzionalità e l’immagine“.

La Commissione ha scelto di partire dagli impianti sportivi a seguito delle numerose sollecitazioni ricevute da associazioni e società che negli anni hanno denunciato problemi strutturali, richiesto la riapertura di impianti chiusi o segnalato la necessità di interventi urgenti in vista dell’imminente avvio della stagione agonistica.

“Era nostro dovere – prosegue Gianturco – verificare di persona lo stato dell’arte. Lo sport lametino è fatto di centinaia di tesserati e decine di associazioni e società sportive: impianti sicuri e moderni significano salute per gli atleti, serenità per i genitori, opportunità per le società sportive. Gli impianti sportivi non sono un lusso, ma un bene prezioso della comunità che deve essere tutelato e valorizzato. Ringrazio per il supporto l’Assessore con delega alle Opere Pubbliche Gabriella de Sensi, i colleghi consiglieri ed i tecnici comunali per l’impegno e la disponibilità dimostrata nell’affrontare le tematiche oggetto di osservazione da parte della V Commissione Consiliare“.

Gli esiti dei sopralluoghi

Stadio Guido D’Ippolito – Si è dato seguito alle richieste di manutenzione della Lega Nazionale Dilettanti, ma la principale criticità riguarda la mancanza di acqua dal pozzo per irrigare il manto erboso, l’unico in erba naturale della città. Per la curva nord, dal lato comunale tutto è già pronto, ma si attende ancora il parere delle forze dell’ordine, indispensabile alla Commissione di vigilanza per l’avvio dei lavori.

Campo sportivo Fronti – Evidenziata la necessità di realizzare un sistema di irrigazione: trattandosi di un campo in terra battuta, l’assenza di acqua provoca il sollevamento di polveri che rischiano di arrecare disagi al vicinato.

Campo sportivo “Remo Provenzano” Capizzaglie – Struttura in condizioni discrete, richiede soltanto una pulizia generale e un intervento di fresatura del terreno prima della consegna al nuovo gestore.

Stadio Rocco Riga – La struttura è risultata in buono stato, un vero punto di riferimento per il quartiere e pronta a ospitare attività sportive.

Stadio Gianni Renda – Numerose le criticità riscontrate: dalla copertura della tribuna corta ad altri interventi di manutenzione straordinaria, che richiedono una programmazione puntuale e interventi urgenti.

Palazzetto dello Sport Alfio Spartì – Qui sono in corso lavori di riqualificazione finanziati con circa 720.000 euro di fondi PNRR, nell’ambito della “Rigenerazione Urbana”. Gli interventi, che si protrarranno fino a marzo 2026, prevedono il rifacimento di bagni e spogliatoi, la sostituzione degli infissi, l’installazione di un moderno impianto di trattamento e riciclo dell’aria e la posa del nuovo parquet certificato FIBA livello 3. La struttura resterà chiusa per l’intera stagione sportiva in corso.

Particolare attenzione è stata posta al Palasparti, impianto utilizzato da decine di società sportive oggi costrette a trovare soluzioni alternative.

“Come consigliere provinciale – spiega Gianturco – sto lavorando in sinergia con la Provincia e con il suo Presidente per rendere disponibili anche le palestre degli istituti scolastici provinciali. È fondamentale rispondere alle esigenze delle società, che contano migliaia di tesserati e rappresentano un patrimonio vivo della nostra comunità. La nostra attività ha un impatto reale sulla vita quotidiana delle famiglie e va ben oltre le singole opere: parliamo del futuro dello sport lametino“.

“Abbiamo ereditato una situazione complessa e segnata da anni di immobilismo – conclude Gianturco –. Noi stiamo rimettendo ordine, passo dopo passo, con metodo e visione. Ogni sopralluogo non è solo una verifica, ma un tassello di una strategia più ampia che mira a rigenerare il patrimonio sportivo cittadino. L’obiettivo è chiaro: consegnare alla città impianti moderni, sicuri e all’altezza delle sfide future. Lo sport non è un dettaglio secondario, ma è salute, socialità e identità: investire nello sport significa investire nel futuro della nostra comunità“.