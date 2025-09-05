L’ACR Messina si muove anche sui ritorni: Daniele Trasciani è di nuovo sullo Stretto, ufficiale

L'ACR Messina annuncia ufficialmente l'arrivo di Daniele Trasciani. Per lui si tratta di un ritorno

Trasciani

L’ACR Messina si muove anche su alcuni ritorni. Com’è noto, il mercato si è attivato con notevole ritardo, a tal punto che oggi – a due giorni dall’esordio nel campionato di Serie D dopo la retrocessione – la società ufficializza ancora calciatori. L’ultimo in ordine di tempo è Daniele Trasciani. Per lui si tratta di un ritorno. “La società Acr Messina comunica di aver raggiunto l’accordo per il ritorno del difensore Daniele Trasciani” si legge.

“Nato il 04/01/2000 a Roma, il centrale ha militato nelle giovanili di Roma e Cesena per poi vestire le maglie di Teramo e Messina tra le stagioni 20/21 e 22/23. Ultima esperienza quella della passata stagione al Roma City. Per Daniele si tratta dunque di un ritorno in maglia giallorossa, ed è a disposizione del tecnico Romano!”.

Ultimi approfondimenti di Sport