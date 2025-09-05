L’ACR Messina si muove anche sui ritorni: Daniele Trasciani è di nuovo sullo Stretto, ufficiale

L’ACR Messina si muove anche su alcuni ritorni. Com’è noto, il mercato si è attivato con notevole ritardo, a tal punto che oggi – a due giorni dall’esordio nel campionato di Serie D dopo la retrocessione – la società ufficializza ancora calciatori. L’ultimo in ordine di tempo è Daniele Trasciani. Per lui si tratta di un ritorno. “La società Acr Messina comunica di aver raggiunto l’accordo per il ritorno del difensore Daniele Trasciani” si legge.

“Nato il 04/01/2000 a Roma, il centrale ha militato nelle giovanili di Roma e Cesena per poi vestire le maglie di Teramo e Messina tra le stagioni 20/21 e 22/23. Ultima esperienza quella della passata stagione al Roma City. Per Daniele si tratta dunque di un ritorno in maglia giallorossa, ed è a disposizione del tecnico Romano!”.