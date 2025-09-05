L’ACR Messina pesca anche in Turchia: annunciato Marko Tesija

L'ACR Messina pesca anche dalla Turchia, annunciando l'arrivo ufficiale di Marko Tesija, centrocampista croato classe 1992

Marko Tesija

“La società Acr Messina comunica di aver raggiunto l’accordo con il centrocampista Marko Tesija. Nato a Spalato in Croazia il 14/01/1992, ha militato nelle giovanili dell’RNK Spalato e indossato le maglie di Dugopolije, Zadar, Zrinjski Mostar, NK Zagabria, Rudes, Gorica, Senica, Spartak Trnava, Ao Xhanthi, Brasov-SR e Ilvamaddalena. Il calciatore è a disposizione del tecnico Giuseppe Romano”. L’ACR Messina pesca anche dalla Turchia, annunciando l’arrivo ufficiale di Marko Tesija, centrocampista croato classe 1992. Si aggiunge all’altro annuncio odierno, il ritorno di Trasciani.

