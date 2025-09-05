L’ACR Messina pesca anche in Turchia: annunciato Marko Tesija

“La società Acr Messina comunica di aver raggiunto l’accordo con il centrocampista Marko Tesija. Nato a Spalato in Croazia il 14/01/1992, ha militato nelle giovanili dell’RNK Spalato e indossato le maglie di Dugopolije, Zadar, Zrinjski Mostar, NK Zagabria, Rudes, Gorica, Senica, Spartak Trnava, Ao Xhanthi, Brasov-SR e Ilvamaddalena. Il calciatore è a disposizione del tecnico Giuseppe Romano”. L’ACR Messina pesca anche dalla Turchia, annunciando l’arrivo ufficiale di Marko Tesija, centrocampista croato classe 1992. Si aggiunge all’altro annuncio odierno, il ritorno di Trasciani.