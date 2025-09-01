L’ACR Messina comincia ad allenarsi oggi. E continua ad annunciare calciatori: le ufficialità di oggi

StrettoWeb

Mentre le altre squadre hanno già iniziato il ritiro da settimane – tante anche con l’organico già definito – la situazione dell’ACR Messina resta delicata e precaria. Dopo settimane frenetiche, e sempre in attesa che il Tribunale si esprima, Giuseppe Peditto è riuscito – con un accordo – a prendere le redini della società, diventando DG, in attesa che possa rilevare le quote da AAD Invest (100%). Così ha fatto partire la macchina organizzativa, societaria e tecnica, ma con estremo ritardo. Solo qualche giorno fa sono stati annunciati DS e allenatore e solo in questi giorni si sta provvedendo a tesserare e ufficializzare calciatori, che però non si sono mai allenati insieme. Ed esattamente domenica c’è l’esordio nel campionato di Serie D, dopo la retrocessione.

A proposito di allenamento, il primo in assoluto si svolgerà proprio oggi, lunedì 1 settembre, al Sorbello Stadium. A meno di una settimana, i calciatori si ritroveranno insieme proprio nella giornata odierna, per la prima volta. E ancora tanti dovranno arrivare, a tal punto che la società continuerà nella campagna di rafforzamento pescando dalla lista degli svincolati. Intanto altri annunci arriveranno oggi.

I calciatori ufficializzati

Il primo della giornata è quello relativo all’accordo con il centrocampista Housem Ferchichi. Nato a Montebelluna (TV) il 26/03/1996, ha militato nelle giovanili del Treviso e indossato le maglie del Livorno, Palermo, Montebelluna, Este, Marsala, Rende, Mestre, Montecchio Maggiore, Chions, Legnano e Termoli.