La Vuelta fermata dai proPal: la follia anti-Israele che mette a rischio l’incolumità dei ciclisti | VIDEO

La follia anti-Israele continua a mettere i bastoni fra le ruote, è il caso di dirlo, ai ciclisti della Vuelta di Spagna. Dopo la contestazione nella cronosquadre a Figueres contro la “Israel” e la clamorosa corsa sulla carreggiata di alcuni manifestanti con le bandiere palestinesi alla mano, mentre i ciclisti stavano per arrivare a tutta velocità, episodio che ha portato alla caduta dell’italiano Petilli, quest’oggi i disordini si sono verificati nuovamente a Bilbao. La tappa odierna è stata neutralizzata (nessun vincitore) per motivi di ordine pubblico proprio a causa dei manifestanti proPal.
Il meeting con il sindacato dei ciclisti
Prima della partenza della tappa c’è stato un meeting tra il sindacato dei corridori (il Cpa), rappresentanti dei team e organizzatori. Il Cpa ha diramato un comunicato in mattinata in sostegno di Petilli e più in generale sulla situazione che si è creata in corsa a partire dalla tappa di Figueres, quando la Israel venne bloccata da alcuni manifestanti durante la cronosquadre.
“L’associazione mondiale dei ciclisti professionisti esprime profonda inquietudine e ferma condanna per le azioni che stanno mettendo in pericolo i corridori durante la Vuelta a España: è inaccettabile che dei gruppi di persone, di qualsiasi tipologia e a prescindere dalla bontà delle loro motivazioni, si permettano di compromettere la sicurezza e l’integrità fisica degli atleti sulla strada. – si legge – Il ciclismo è uno sport molto duro, che richiede sforzi ai limiti del sovrumano, e non possiamo accettare che a tali ingenti fatiche debbano aggiungersi queste minacce: non tollereremo più le azioni irresponsabili e pericolose di una minoranza che mette a repentaglio la vita di coloro che noi rappresentiamo. Chiediamo alle forze di sicurezza spagnole di fare tutto ciò che è in loro potere per assicurare uno svolgimento sicuro della corsa e proteggere i corridori: occorrono professionalità e reattività per mantenere la Vuelta una competizione sportiva e non farla diventare sede di inutili rischi. Il CPA chiama in causa tutte le parti coinvolte (organizzatori, squadre, autorità e pubblico) a dar prova di attenzione e collaborazione per evitare il ripetersi di certi atti. Tutti hanno il sacrosanto diritto di manifestare, ma ciò non deve andare a danneggiare degli atleti che stanno lavorando. Il nostro sport è una celebrazione di performance e resilienza, e tale deve rimanere, al riparo da ogni forma di ostacolo e violenza“.