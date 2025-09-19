La Viola vince il 49° Trofeo Sant’Ambrogio! Piegata Catanzaro dell’ex Tyrtyshnik

La Viola si conferma campionessa anche nella 49ª edizione del Trofeo Sant’Ambrogio. I reggini di coach Cadeo, dopo aver superato Rende nella serata di ieri, si ripetono nel secondo derby calabrese del torneo estivo battendo anche Catanzaro 78-75. Come già visto nella serata di ieri, una partita accesa seppur con tanto fair play in campo, combattuta e che ha regalato i primi assaggi di regular season che, ricordiamo, vedrà i reggini impegnati l 27 settembre a Brindisi.

Catanzaro ci tiene a fare bella figura, coach Iliano Sant’Ambrogio accarezza anche l’idea di prendersi il trofeo che porta il cognome di famiglia, trascinato dall’amato ex Viola Ilya Tyrtyshnik che al PalaCalafiore, nonostante quel parquet orribile, sente aria di casa e firma 21 punti. Ma le luci non sono condivise con Vanni Laquintana, 21 punti anche per lui, letale nelle due gare del Trofeo e già pronto a prendersi per mano la squadra in fase offensiva. La Viola viene fuori alla distanza grazie alla profondità del suo roster e ricaccia indietro più volte Catanzaro, mai doma e spesso pronta al sorpasso. Nel finale Catanzaro ha due chance per il pareggio con Tyrtyshnik che colpisce il ferro e Procopio che rimedia un ariball. Finisce 78-85.

Tabellino Viola-Catanzaro

Viola: Agbortabi 4, Fiusco 6, Ani 4, Paulinus 4, Fernandez 9, Zampa 5, Marini 6, Maresca 7, Clark 2, Laquintana 21

Catanzaro: Greco 0, Bartolozzi 21, Battaglia 9, Canestrati 6, Gaye 9, Okiljevic 3, Tyrtyshnik 21, Dozic 6