La Smile Cosenza Pallanuoto si presenta: entusiasmo e ambizioni per la nuova stagione di A1 femminile

Un brindisi alla passione sportiva e al talento femminile cosentino. Nei suggestivi saloni dell’Enoteca della Provincia di Cosenza, gremiti di pubblico e stampa, è stata ufficialmente presentata la squadra femminile di Serie A1 della Smile Cosenza Pallanuoto. Un evento che ha celebrato non solo l’inizio della nuova stagione agonistica, ma anche l’impegno e la crescita di una realtà sportiva che continua a portare in alto il nome della città.

Protagoniste della serata: le atlete rossoblù, accolte con calore da tifosi, giornalisti e rappresentanti delle istituzioni locali e regionali. A fare gli onori di casa, il presidente Francesco Manna, affiancato dai dirigenti Armando Filomia e Andrea Borsani, che hanno ribadito con forza la volontà della società di puntare su un progetto solido, ambizioso e radicato nel territorio.

Obiettivi chiari e condivisi: durante la presentazione sono stati illustrati i traguardi che la squadra intende raggiungere nella stagione imminente. Tra questi, la valorizzazione del vivaio, il consolidamento della presenza in A1 e la promozione della pallanuoto femminile come veicolo di inclusione e orgoglio cittadino. Ma anche un sogno nel cassetto: “in questa stagione cercheremo di arrivare tra le prime ma, dalla prossima, il nostro obiettivo è il tricolore…“.

Parole che ispirano: “questa squadra è il simbolo di una Calabria che crede nello sport e nelle sue donne“, ha dichiarato il presidente Manna, insieme a Filomia, Borsani ed i tanti amici che sono intervenuti nel corso della presentazione. “Siamo pronti a lottare in vasca e a rappresentare con dignità e passione la nostra terra“.

L’evento si è concluso tra applausi, foto di rito e un brindisi collettivo, segno di una comunità che sostiene con entusiasmo le proprie eccellenze sportive. La Smile Cosenza Pallanuoto è pronta a tuffarsi in una nuova avventura: la stagione è alle porte, e la grinta non manca.

Tra luci, euforia e commozione, orgoglio ed appartenenza, si parte. Primo appuntamento in programma il prossimo 4 ottobre in “casa”, a Campagnano. E poi in Europa, in Romania, per la prima storica partita europea di una squadra calabrese. L’unica, per ora.

Soddisfazioni e complimenti ricevuti dai consiglieri comunali di Cosenza Penna, Turco e Costanzo (il Comune ha inteso patrocinare la squadra), dai tanti giornalisti, dagli sponsor e dagli imprenditori locali e dal presidente Fin Alfredo Porcaro. La serata, tra sfilate e video, è stata presentata dalla conduttrice Manola Federico, insieme alla madrina d’eccezione Roberta Perrone. Immancabile ed emozionante il ricordo anche del presidentissimo Giancarlo Manna. Europa e serie A1, la Smile c’è.