La Russia ha bisogno di soldati e impone il servizio militare obbligatorio. Dal 1° ottobre al 31 dicembre, 135.000 persone di età compresa tra i 18 e i 30 anni saranno chiamati a prestare servizio militare in Russia. Il presidente Vladimir Putin ha firmato un decreto sulla coscrizione dei cittadini per il servizio militare. In conformità con il decreto, soldati, marinai, sergenti e sottufficiali, il cui termine del servizio militare è scaduto, devono essere congedati dal servizio militare.

Annunciando la leva obbligatoria autunnale, il 22 settembre Vladimir Tsimlyansky, vice capo della Direzione Generale per l’Organizzazione e la Mobilitazione dello Stato Maggiore delle Forze Armate Russe, aveva dichiarato che la stessa non è collegata all’Operazione Militare Speciale in Ucraina e che le reclute presteranno servizio solo all’interno della Federazione Russa.