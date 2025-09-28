La Reggina fatica a fare gol, ma intanto Barranco continua a segnare e lancia il Fasano in vetta

Pochi gol fatti, solo uno dai due centravanti (Ferraro, con la Nissa, tra l’altro con deviazione vincente), e pochissimo apporto alla squadra in termini di punti e occasioni create. La Reggina fatica a segnare e la dimostrazione è anche nel finale di oggi a Torre Annunziata: dieci minuti di spinta, qualche occasione e zero gol. L’unico, su rigore, di Barillá, nel primo tempo.

Intanto, diversi chilometri più su, Bruno Barranco continua a segnare e a farlo con una certa facilità. Oggi, in casa dell’Acerrana, terza rete stagionale nel 2-2 del Fasano, primo pari del campionato dopo tre vittorie di fila. La squadra dell’argentino, anche grazie alle sue reti, guida il girone da capolista con 13 punti. Questa estate, però, la Reggina se lo è lasciato sfuggire per qualche migliaio di euro, incolpando il procuratore. Ad oggi, i rimpiazzi degli amaranto stanno ampiamente deludendo. Tra l’altro, domenica in casa, la Reggina non avrà nessuno dei due, né Montalto e né Ferraro, fuori per squalifica.