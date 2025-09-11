La “Realpolitik” del calabrese Tommaso Labate

di Francesco Marrapodi – Era scritto nel libro del destino: Tommaso Labate, figlio orgoglioso di Gioiosa Ionica, anima lucida e penetrante delle cronache politiche italiane, si erge come voce determinante, necessaria, in un’epoca di quasi disorientamento globale e di fragili certezze. Con rigore morale, abilità cristallina e un talento che ha conquistato la fiducia del pubblico, Labate si prepara a guidare i telespettatori nel labirinto della politica contemporanea, svelandone forze e debolezze, ombre e chiarori. Non un semplice racconto, ma un atto di trasparenza civile.

Come nell’indimenticabile scena del film “Quel che resta del giorno”, dove, in una riunione a Darlington Hall, il deputato Lewis ammoniva i convenuti che la politica non è terreno per dilettanti ma campo per realisti e costruttori di destini, così Tommaso Labate porta con sé il vessillo della Realpolitik: un approccio saldo, radicato nell’esperienza e nella lucidità, lontano dalle mode effimere e dalle illusioni passeggere. La sua voce, apprezzata e rispettata negli ambienti politici internazionali, si distingue per la sua integerrima coerenza e per la sua visione della realtà, una prerogativa che non indulge né al compromesso né al sensazionalismo.

In lui riecheggia il clamore di chi, avendo studiato e assorbito la storia politica passata, oggi riesce ad adattarla, profeticamente al presente e sotto i diversi aspetti, alla voce della storia futura. Il suo programma su Rete 4 non è soltanto televisione: è il segnale di una chiamata, un invito a guardare oltre le facciate, a comprendere la sostanza dei rapporti di forza, a discernere il vero dal contingente. Tommaso Labate, con l’orgoglio delle sue radici e la forza del suo pensiero, si annuncia insomma come interprete e araldo del nostro tempo. E quello di mercoledì 17 settembre, su Rete 4, alle ore 21:20, è un appuntamento da non perdere assolutamente, specie per chi è in cerca di risposte circa il futuro del nostro Paese.

E quando, mercoledì, le luci dello studio di Rete 4 si accenderanno e la sua voce inizierà a tessere strategie, storie e intuizioni, ogni spettatore sentirà il battito potente di un tempo che chiede coraggio e visione: perché in quel momento, tra parole e analisi, si accenderà una scintilla epica, capace di illuminare la realtà con la forza della verità, trasformando la cronaca politica in un’epopea contemporanea.